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/ ©FF Stein im Jauntal
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Feuerwehrleute, die um ein schwarzes Auto stehen, dass in einem Straßengraben steht und ein Abschleppfahrzeug.
Am Sonntag wurden Einsatzkräfte nach Seidendorf gerufen.
St. Kanzian am Klopeiner See
12/04/2026
Unfall

Feuerwehr im Einsatz: Auto landete im Straßengraben

Die Einsatzkräfte wurden am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall nach Seidendorf alarmiert. Ein Auto ist aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag im Bezirk Völkermarkt: Ein Auto ist aus bislang unbekannter Ursache in einem Straßengraben nahe der Ortschaft Seidendorf gelandet. „An der Unfallstelle angekommen nahmen wir Absicherungsarbeiten vor, kontrollierten den betroffenen Bereich auf austretende Betriebsstoffe und unterstützen den Abschleppdienst bei der Bergung des Fahrzeuges“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Stein im Jauntal.

Unfallhergang noch unklar

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang bereits aufgenommen. Über den Gesundheitszustand des Lenkers liegen bisher keine Angaben vor. Nähere Informationen folgen.

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