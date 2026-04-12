Feuerwehr im Einsatz: Auto landete im Straßengraben

Die Einsatzkräfte wurden am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall nach Seidendorf alarmiert. Ein Auto ist aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag im Bezirk Völkermarkt: Ein Auto ist aus bislang unbekannter Ursache in einem Straßengraben nahe der Ortschaft Seidendorf gelandet. „An der Unfallstelle angekommen nahmen wir Absicherungsarbeiten vor, kontrollierten den betroffenen Bereich auf austretende Betriebsstoffe und unterstützen den Abschleppdienst bei der Bergung des Fahrzeuges“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Stein im Jauntal.

Unfallhergang noch unklar

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang bereits aufgenommen. Über den Gesundheitszustand des Lenkers liegen bisher keine Angaben vor. Nähere Informationen folgen.