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Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC Hubschrauber
Die Burschen fuhren auf einer Bergwiese auf und ab.
Bezirk Lienz / Tirol
12/04/2026
Unfall

Verletzt: Jugendliche kollidieren mit nicht zugelassenen Motorrädern

Unfall in der Gemeinde Außervillgraten in Osttirol: Zwei Jugendliche kollidierten am Sonntagnachmittag auf einer Bergwiese mit zwei nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrädern.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)

Mit Fahrrädern radelten die beiden Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren am Sonntag in den Ortsteil Unterwalden der Gemeinde Außervillgraten. „Von dort fuhren die beiden Burschen mit zwei nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrädern über einen Feldweg auf eine Bergwiese“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Sillian.

Jugendliche bei Kollision verletzt

Mehrmals fuhren sie dort berg- und talwärts. Da kam es plötzlich und aus noch unbekannter Ursache zu einer Kollision. Die Jugendlichen wurden dabei verletzt, mussten mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden. Im Einsatz standen außerdem die Bergrettung Sillian, der Notarzthubschrauber „Alpin 5“ sowie zwei Polizeistreifen. „Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständige Behörde erstattet“, erklären die Beamten abschließend.

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