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/ ©Katharina Widmann
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Glücksfelsen in Ludmannsdorf im Frühling
Der Montag verläuft in Kärnten meist trüb.
Kärnten
12/04/2026
Wetterausblick

Kärnten startet grau und wechselhaft in die Woche

Der Wochenstart in Kärnten gestaltet sich größtenteils grau und unbeständig. Besonders im Gail-, Drau- und Mölltal ist mit einzelnen Regenschauern zu rechnen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Am Montag bleibt der Himmel über Kärnten überwiegend bedeckt. Der Beginn der neuen Woche verläuft trüb, und in Oberkärnten können immer wieder einzelne Schauer niedergehen. „Östlich von Villach bleibt es voraussichtlich trocken“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria. Dort gibt es sogar Chancen auf ein paar sonnige Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad. Allerdings kommt spürbarer Wind auf.

Kärntens Berge werden angezuckert

Auch im Bergland Oberkärntens können über den Tag verteilt immer wieder ein paar Regenschauer durchziehen. Oberhalb von rund 2.200 Metern Seehöhe könnten auch Schneeflocken vom Himmel fallen. Von den Gurktaler Alpen ostwärts ist die Schauerneigung wiederum nur gering.

Das Bild auf 5min.at zeigt den Großglockner im Winter.
©Thomas Kaiser
In höheren Lagen ist auch mit Schneefall zu rechnen.

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