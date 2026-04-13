Albatros-Nachwuchs glänzt bei Saisonauftakt in Kroatien

Der Nachwuchs des Albatros-Rudervereins präsentierte sich bei den renommierten Croatia Open in Zagreb in sehr guter Frühform.

Bei der traditionsreichen Regatta am Jarunsee, die als wichtiger internationaler Gradmesser zu Saisonbeginn gilt, trafen die jungen Athleten auf starke Konkurrenz aus ganz Europa – und wussten dabei eindrucksvoll zu überzeugen, teilt der Verein mit.

Gold und Silber

Lilo Hager (ORG-St.Ursula) sicherte sich im Bewerb der U15-Schülerinnen unter 29 Starterinnen souverän die Goldmedaille. Ebenfalls stark präsentierte sich Theodor Jan Eberhart (BRG-Viktring), der bei den U15-Schülern unter 33 Teilnehmern trotz herausragenden Vorlaufsieg nur knapp den Sieg verfehlte und damit Silber gewann. Die Croatia Open gelten nicht nur als erster Formtest, sondern auch als wichtige Standortbestimmung im internationalen Vergleich, heißt es weiter. Zahlreiche Nationalteams – insbesondere aus den osteuropäischen Ruderhochburgen – nutzten die Regatta, um neue Besetzungen zu erproben und Rennhärte aufzubauen.

©zVg. Am Foto: Theodor Jan Eberhart

Albatross-Nachwuchs überzeugte

Auch in der Breite konnte der Albatros-Nachwuchs überzeugen: Sophia Bernthaler (BRG-Viktring) gewann ihren Vorlauf bei den Schülerinnen und belegte im Gesamtklassement Rang neun. In derselben Klasse erreichten Natalie Fritz (BRG-Viktring) mit einem dritten Platz im Vorlauf sowie Annika Kohlmayer (BRG-Viktring) mit Rang zwei im Vorlauf ebenfalls starke Ergebnisse und Top-Platzierungen im Feld der 29 Starterinnen.

Weitere großartige Leistungen

Bei den U17-Schülerinnen zählte Lia Sommeregger (Europagymnasium) ebenfalls zu den Vorlaufsiegerinnen und belegte unter 41 Teilnehmerinnen den ausgezeichneten neunten Gesamtrang. Im U17-Doppelzweier erreichten Ella Skumanz (Caritas Schule) und Antonia Pirker (ORG-St.Ursula) im Feld von 21 Booten den soliden neunten Platz. Bei den JuniorenB1, diese Klasse entspricht unseren U17, da konnte Matteo Smole (HTL1, Lastenstraße) mit einem Vorlaufsieg aufzeigen und belegte mit seiner Zeit Rang zehn im Gesamtklassement der 38 Starter.