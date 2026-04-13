Rom, Mallorca und Co.: So sieht der Sommerflugplan in Klagenfurt aus

Auf der diesjährigen Freizeitmesse präsentierte der Flughafen Klagenfurt die Urlaubsziele und Flugdestinationen des Sommerflugplans.

Der Flughafen Klagenfurt hat den neuen Sommerflugplan 2026 im Rahmen der Freizeitmesse präsenntiert.

Der Flughafen Klagenfurt hat den neuen Sommerflugplan 2026 im Rahmen der Freizeitmesse präsenntiert.

Im Rahmen der gestern zu Ende gegangenen Freizeitmesse informierte der Flughafen Klagenfurt drei Tage lang über sein erweitertes Flugangebot für die Sommersaison 2026. Besucher konnten sich vor Ort über die im Juni startenden Direktflüge nach Rom, bewährte Verbindungen wie die Fluganbindung nach Mallorca und individuelle Reisemöglichkeiten informieren, wird vonseiten des Airports mitgeteilt.

„Besonders gefragt sind heuer …“

„Die Freizeitmesse bietet für uns eine ideale Plattform, um mit Reisenden direkt ins Gespräch zu kommen und unser Angebot zu präsentieren. Besonders gefragt sind heuer sowohl klassische Urlaubsdestinationen als auch attraktive Städtereisen. Das große Interesse und die vielen positiven Rückmeldungen freuen uns besonders und bestärken uns in unserem Kurs“, erklärt Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt. Weitere Informationen zu den Flugverbindungen findest du online auf der Website.

©Flughafen Klagenfurt So sieht der Sommerflugplan am Flughafen Klagenfurt für 2026 aus.

Hast du heuer einen Flug gebucht? Ja. Nein, kein Geld. Nein, ich habe Flugangst. Ich bleibe heuer Zuhause. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

©Klagenfurt Airport | Auf der diesjährigen Freizeitmesse präsentierte der Flughafen Klagenfurt die Urlaubsziele und Flugdestinationen des Sommerflugplans. ©Klagenfurt Airport | Besucher konnten sich vor Ort über die im Juni startenden Direktflüge nach Rom, bewährte Verbindungen wie die Fluganbindung nach Mallorca und individuelle Reisemöglichkeiten informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 10:25 Uhr aktualisiert