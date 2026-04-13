Rom, Mallorca und Co.: So sieht der Sommerflugplan in Klagenfurt aus
Auf der diesjährigen Freizeitmesse präsentierte der Flughafen Klagenfurt die Urlaubsziele und Flugdestinationen des Sommerflugplans.
Im Rahmen der gestern zu Ende gegangenen Freizeitmesse informierte der Flughafen Klagenfurt drei Tage lang über sein erweitertes Flugangebot für die Sommersaison 2026. Besucher konnten sich vor Ort über die im Juni startenden Direktflüge nach Rom, bewährte Verbindungen wie die Fluganbindung nach Mallorca und individuelle Reisemöglichkeiten informieren, wird vonseiten des Airports mitgeteilt.
„Besonders gefragt sind heuer …“
„Die Freizeitmesse bietet für uns eine ideale Plattform, um mit Reisenden direkt ins Gespräch zu kommen und unser Angebot zu präsentieren. Besonders gefragt sind heuer sowohl klassische Urlaubsdestinationen als auch attraktive Städtereisen. Das große Interesse und die vielen positiven Rückmeldungen freuen uns besonders und bestärken uns in unserem Kurs“, erklärt Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt. Weitere Informationen zu den Flugverbindungen findest du online auf der Website.