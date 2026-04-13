Unbekannter bestellt zuerst Pizza und klaut dann Auto des Lokalbesitzers

Ein skurriler Diebstahl ereignete sich am 11. April in Klagenfurt. Ein Mann bestellte bei einer Pizzeria und stahl dann den Wagen des Lokalbesitzers. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei sucht derzeit nach einem Mann, der das Auto eines Besitzers einer Pizzeria gestohlen hat.

Die Polizei sucht derzeit nach einem Mann, der das Auto eines Besitzers einer Pizzeria gestohlen hat.

Am 11. April 2026, kurz vor 23 Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann eine Pizzeria in Klagenfurt und bestellte sich etwas zu essen. Während er auf das Essen wartete, hielt er sich vor dem Lokal auf.

Polizei sucht Autodieb

Kurzerhand dürfte er es sich anders überlegt haben, stieg in den Wagen des Lokalbesitzers, einen roten Citroen C3, der unversperrt vor dem Lokal geparkt war und fuhr davon, berichtet die Polizei. Nun sucht die Polizei nach dem Mann und bittet Zeugen, sich zu melden. Dieser ist um die 40 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß, hat kurze blonde Haare und einen 3-Tages-Bart. Er sprach deutsch und hatte eine blaue Jeans, sowie eine beschädigte Jacke an. Hinweise werden auf der PI St. Ruprechter Straße, 059133/2585, entgegengenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 11:04 Uhr aktualisiert