Neues Studienangebot: Erstes duales Studium an der FH Kärnten startet

Damit entsteht das erste duale Studium der FH Kärnten und zugleich erst das zweite duale Studienangebot mit touristischem Schwerpunkt in Österreich, teilt die FH in einer Aussendung mit.

Reaktion auf zentrale Herausforderungen

Das neue Modell reagiert auf zentrale Herausforderungen der Branche: den steigenden Bedarf an qualifizierten Fach- und Führungskräften, die frühzeitig an Betriebe gebunden und systematisch entwickelt werden. Herzstück des Studienkonzepts ist der regelmäßige Wechsel zwischen Hochschule und Partnerbetrieb ab dem ersten Semester. Im strukturierten Zwölf-Wochen-Modell folgen auf Theoriephasen an der FH Kärnten unmittelbar Praxisphasen im Hotelbetrieb. So wird der Betrieb vom Start weg zum zweiten Lernort – deutlich intensiver und verbindlicher, als es klassische Praktikumsmodelle leisten können, wird weiters informiert.

„Beschreiten einen neuen Weg“

„Mit dem dualen Studienzweig Hotel Management beschreiten wir einen neuen Weg und

entwickeln so unser wirtschaftliches Studienangebot konsequent weiter. Das Modell

verbindet akademische Qualität mit einem besonders hohen Maß an beruflicher Praxis und

schafft damit einen echten Mehrwert für Studierende, Betriebe und den Bildungsstandort

Kärnten“ , betont Dekan Thomas Fenzl. Der duale Studienzweig ist auf sechs Semester und 180 ECTS ausgelegt. Die Studierenden sind während des gesamten Studiums einem fixen Praxispartnerbetrieb zugeordnet. Die Praxisphasen sind integraler Bestandteil des Studienplans und werden durch abgestimmte Einsatzbereiche, Mentoren in den Partnerbetrieben, Zielvereinbarungen, Feedbackgespräche und die fachliche Begleitung durch die Hochschule qualitätsgesichert, so vonseiten der FH abschließend und betont, dass die Umsetzung bereits konkret angelaufen sei: Erste Studierende wurden an Betriebe

vermittelt, und für den Start am 1. September gibt es bereits erste fixe

Studienplatzzusagen.