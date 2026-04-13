Weg-Sanierung abgeschlossen: Kärnten investiert 200.000 Euro

Das zweite Teilstück des Eder-Krainer-Weges in Feld am See ist feierlich eröffnet worden.

Das Bild zeigt Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig, Vizebürgermeisterin Sigrid Ofner, Projektleiter Patrick Nischlwitzer, dem Obmann der Bringungsgemeinschaft Wolfgang Maier sowie Anrainern

Das Bild zeigt Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig, Vizebürgermeisterin Sigrid Ofner, Projektleiter Patrick Nischlwitzer, dem Obmann der Bringungsgemeinschaft Wolfgang Maier sowie Anrainern

Mit Unterstützung des Landes Kärnten konnte der Eder-Krainer-Weg in der Gemeinde Feld am See umfassend saniert werden. Er ist 700 Meter lang, umfasst 40 Hektar landwirtschaftliche Fläche, sechs Hektar Wald sowie Höfe und Wohnhäuser. Laut Agrarreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) eine wichtige Grundvoraussetzung für die Erreichbarkeit des ländlichen Raums und die Bewirtschaftung von Flächen.

Eines der bedeutendsten Projekte für die Region

Die Sanierung des zweiten Teilstückes des Eder-Krainer-Weges ist eines der bedeutendsten Projekte für die Region abgeschlossen. Das Land Kärnten übernimmt den Großteil. „Gut investiertes Geld, das die Lebensqualität in der Region erhöht“, so Gruber weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 17:13 Uhr aktualisiert