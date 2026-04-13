Kärntner Burgruine gesperrt: „Wir bitten um Verständnis“

Rund um eine Burgruine in Kärnten laufen aktuell Wartungsarbeiten. Darum ist der Bereich um das beliebte Ausflugsziel derzeit gesperrt.

Viele Wege führen zur Burgruine Rabenstein, einem beliebten Ausflugsziel vieler Lavanttalerinnen und Lavanttaler. Doch aktuell ist kein Aufstieg zur Ruine in St. Paul im Lavanttal möglich. Die Gemeinde erklärt am 12. April, warum: „Aufgrund von Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten ist der Bereich rund um die Ruine Rabenstein in den kommenden Tagen nicht zugänglich. Wir bitten um Verständnis und ersuchen, die Absperrungen zu beachten.“ Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, steht die Ruine Spaziergängern wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 18:57 Uhr aktualisiert