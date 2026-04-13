Auffälliger Porsche tourt durch Kärnten, um Kinderträume zu erfüllen

In Kärnten soll ein kunstvoll gestalteter Porsche für Aufmerksamkeit sorgen – und benachteiligten Kindern bei der Erfüllung ihrer Träume helfen.

Dieser bunte Porsche wird in den nächsten Monaten an verschiedenen Orten in Kärnten ausgestellt.

Dieser bunte Porsche wird in den nächsten Monaten an verschiedenen Orten in Kärnten ausgestellt.

In Kärnten ging vor Kurzem eine ungewöhnliche Charity-Aktion an den Start. Ein bunt gestalteter Porsche 911 tourt durchs Land – und sammelt Spenden für Kinder. Hinter der Aktion steht das Porsche Zentrum Kärnten.

Ein echtes Einzelstück

Der Sportwagen wurde vom Kärntner Künstler Mario Stroitz gestaltet und ist damit ein echtes Einzelstück. Erstmals präsentiert wurde das auffällige Auto bei der „Auto & Bike“. In den kommenden Monaten wird es an verschiedenen Orten in Kärnten bei Ausstellungen zu sehen sein.

Mit einem Los zum Porsche auf Zeit

Das Prinzip ist einfach: Wer spendet, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Ab zehn Euro gibt es ein Los. Im August wird dann ein Gewinner gezogen. Der Preis kann sich sehen lassen: Eine Woche lang selbst am Steuer eines Porsche 911 sitzen und obendrauf gibt es noch einen Gutschein für zwei Nächte in einem Tauroa-Hotel nach Wahl. Auch ohne Spende kann man bei dem Gewinnspiel mitmachen.

©zVg Mit der Charity-Aktion will Porsche Kindern helfen, ihre Träume zu erfüllen.

„Driven by Dreams“

Im Kern geht es aber nicht ums Auto, sondern um den guten Zweck. Der Erlös der Aktion kommt Kindern der AVS (Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärnten) zugute. Mit dem Geld sollen unter dem Moto „Driven by Dreams“ besondere Erlebnisse ermöglicht werden. Das Projekt wurde neben Künstler Stroitz von verschiedenen Partnerbetrieben unterstützt, nämlich der Synelution GmbH, der Mediapool mvp GmbH, von Folien Freak und der Tauroa GmbH.

©zVg Der auffällige Porsche wurde bei der „Auto & Bike“ präsentiert.

So kannst auch du spenden: Auf der Homepage der Aktion findest du nähere Infos zu dem Projekt und hier kannst du auch online spenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 19:56 Uhr aktualisiert