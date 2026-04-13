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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See in Kärnten.
Am Dienstag wird's in Kärnten regnerisch.
Kärnten
13/04/2026
Wetterprognose

Dienstag bringt trübes Wetter nach Kärnten

Am Dienstag ist in Kärnten mit einigem Regen zu rechnen. Vor allem in Oberkärnten können sich die Niederschläge häufen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Der Dienstag zeigt sich in Kärnten überwiegend grau und bewölkt. Vor allem in Oberkärnten wird es im Laufe des Tages ungemütlich. Dort breiten sich die Regenschauer immer weiter aus, und es kann zwischendurch auch kräftiger regnen. Ein wenig besseres Wetter wird dagegen in Unterkärnten erwartet: Abseits der Karawanken bleibt es stellenweise länger trocken, so die Prognosen der GeoSphere. In der Früh liegen die Werte zwischen 6 und 10 Grad, am Nachmittag klettert das Thermometer auf 12 bis 16 Grad.

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