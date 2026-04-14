Bub (12) angefahren: Autolenker gab ihm 30 Euro und fuhr weiter

Gestern Nachmittag war ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad in Pörtschach unterwegs, als es zu einer Kollision mit einem Auto kam. Nach dem Sturz bot ihm der Lenker 30 Euro für die zerrissene Hose an und fuhr weiter.

Gestern kam es in Pörtschach zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem jungen Radfahrer.

Gestern kam es in Pörtschach zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem jungen Radfahrer.

Ein 12-jähriger Junge aus dem Bezirk Klagenfurt war am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, mit seinem Fahrrad in Pörtschach am Wörthersee unterwegs. Er fuhr auf dem Radweg entlang der Hauptstraße in Richtung Ortszentrum. Auf Höhe der Kreuzung Gaisrückenstraße/Hauptstraße kam es schließlich zum folgenschweren Zwischenfall: Als der Bub die Fahrbahn überquerte, erfasste ihn ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker.

12-Jähriger gestürzt

Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Sturz. Daraufhin stieg der unbekannte Fahrzeuglenker aus seinem Auto und bot dem Jungen 30 Euro für die zerrissene Jeans an und fuhr weiter, heißt es von der Kärntner Polizei. Der 12-Jährige gab an, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen grauen SUV gehandelt haben soll. Weiters sagte er, dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeuglenker um einen Mann zwischen 60 bis 70 Jahren mit weißen Haaren und normaler Statur gehandelt haben soll.

Polizei sucht Zeugen

Auch teilte der Bub mit, dass als er am Boden lag, ihm eine weiblich und eine männliche Person aufstehen geholfen haben sollen und ihn nachhause gebracht haben. „Diese Personen habe er jedoch nicht erkannt“, teilen die Beamten weiter mit. Eventuelle Zeugen des Verkehrsunfalls bzw. die Personen die dem Jungen geholfen haben, mögen sich auf der erhebenden Polizeiinspektion Pörtschach/WS unter 059133/2114 melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 06:26 Uhr aktualisiert