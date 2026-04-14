Bremsmanöver ging schief: Mutter und Tochter bei Crash verletzt

Am gestrigen Montagnachmittag kam es auf der Ossiacher Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau und ihre Tochter dabei verletzt

Gegen 13.30 Uhr war eine 50-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan gemeinsam mit ihrer Tochter in Richtung St. Veit unterwegs. Als sie ihr Tempo drosselte, um auf die Überfelder Straße abzubiegen, passierte es.

Konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr mit seinen Auto hinter ihr. „Er konnte jedoch seinen PKW vermutlich nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des vor ihm fahrenden PKW auf“, heißt es von der Polizei. Dadurch wurde die Frau und ihre 21-jährige Tochter verletzt. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt verbracht. Der 20-jährige Mann blieb unverletzt. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so vonseiten der Beamten abschließend.