Pizza bestellt, Auto geklaut: Beamte finden Wagen komplett verändert vor

Vorgestern ging ein Mann in Klagenfurt in eine Pizzeria und bestellte Essen, dann kam es zu einem Diebstahl. Er fuhr mit dem Fahrzeug des Lokalbesitzers davon. Die Polizei hat neue Details zu dem Vorfall.

Nach einem Autodiebstahl in Klagenfurt konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ausforschen, sowie auch das Auto finden.

Nach einem Autodiebstahl in Klagenfurt konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ausforschen, sowie auch das Auto finden.

Am 11. April kam es in Klagenfurt wie bereits berichtet zu einem skurrilen Diebstahl. Mehr dazu unter: Unbekannter bestellt zuerst Pizza und klaut dann Auto des Lokalbesitzers. Nun teilt die Polizei mit, dass das Auto gefunden wurde.

Das hat sich zugetragen

Ein Unbekannter betrat eine Pizzeria und bestellte sich etwas zu essen. Während er im Lokal wartete, dürfte er es sich wohl kurzerhand anders überlegt haben. Plötzlich stieg er in das Auto des Lokalbesitzers, das unversperrt vor der Türe stand und fuhr davon. Seitdem suchte die Polizei nach dem Mann, sowie auch nach dem Auto.

Auto schwer beschädigt gefunden

Das gestohlene Fahrzeug wurde am gestrigen Montag gegen 17 Uhr schwer beschädigt in Klagenfurt gefunden. Weiters teilen die Beamten mit, dass sie durch umfangreiche Ermittlungen einen 31-Jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt als Tatverdächtigen ausforschen konnten. Weitere Ermittlungen dazu werden geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 07:18 Uhr aktualisiert