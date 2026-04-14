Polizisten wollten Radler helfen – wurden attackiert und verletzt

Eigentlich wollten sie nur helfen, doch ein Einsatz am Montagabend endete für zwei Polizisten mit Verletzungen.

Gegen 20.30 Uhr wurden zwei Beamte der PI St. Ruprechterstraße von einer weiblichen Person angehalten, die angab, dass sie soeben einen Mann wahrgenommen habe, der vermutlich alkoholisiert sei und mit seinem Fahrrad gestürzt ist.

Mann ging auf Beamte los

Die Beamten entdeckten den verunfallten Radfahrer kurz darauf in der Nähe. Doch anstatt die Hilfe anzunehmen, schlug die Stimmung sofort um. Im Zuge der Amtshandlung ging der Mann plötzlich tätlich auf die Polizisten los. Den Polizisten gelang es nur unter Anwendung erheblicher Körperkraft den Mann unter Kontrolle zu bringen.

Leichte Verletzungen

Er wurde festgenommen und ins PAZ Klagenfurt verbracht. Der Vorfall blieb nicht ohne Folgen: Beide Beamte wurden durch die Widerstandshandlung leicht verletzt, so vonseiten der Kärntner Polizei abschließend.