Junger Lenker (19) kracht frontal gegen Werbetafel – verletzt

Im Ortsgebiet von Spittal kam es gegen Mitternacht zu einem Unfall. Ein junger Lenker prallte gegen einen Stahlträger mit Werbetafeln und wurde dabei verletzt.

Ein 19-Jähriger prallte in der Nacht gegen eine Werbetafel in Spittal an der Drau. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 19-Jähriger prallte in der Nacht gegen eine Werbetafel in Spittal an der Drau. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 19-jähriger Einheimischer war gegen Mitternacht mit seinem Wagen auf einer Gemeindestraße unterwegs, als die Fahrt ein jähes Ende fand. In einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Frontalcrash gegen Stahlträger

Die Polizei vermutet eine Kombination aus der regennassen Fahrbahn und überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache. Der Wagen begann zu rutschen und prallte in der Folge frontal gegen einen massiven Stahlträger, an dem Werbetafeln befestigt waren. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass am Auto ein Totalschaden entstand.

Alkohol im Spiel

„Ein vor Ort durchgeführter Alkovortest verlief positiv“, so die Kärntner Polizei. Er wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.