Sirenenalarm: Osterfeuer-Reste lösten Waldbrand aus

Im Bezirk Klagenfurt heulten gestern gegen 17.45 Uhr die Sirenen. Ersten Informationen zufolge handelte es sich um einen beginnenden Waldbrand.

Gestern kam es zu einem beginnenden Waldbrand im Bezirk Klagenfurt.

Gestern kam es zu einem beginnenden Waldbrand im Bezirk Klagenfurt.

Wie die Feuerwehr Haidach/Klagenfurt in den sozialen Medien mitteilte, „kam es vermutlich durch Glutnester zu einer Durchzündung von Holz und Grünschnitt, welcher vom Osterfeuer übrig geblieben ist.“ Der Wind sorgte dafür, dass sich das Feuer schnell ausbreitete.

Circa 80 bis 100 Quadratmeter in Vollbrand

Umgehend wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Florianis eintrafen, standen bereits rund 80 bis 100 Quadratmeter in Vollbrand. Der Löschangriff wurde sofort mit 2 C-Rohren gestartet. „Gleichzeitig wurde Richtung Alte Stadtgrenze eine Versorgungsleitung zum Hydranten aufgebaut“, so die Florianis. Kurze Zeit Später traf auch die Berufsfeuerwehr ein und unterstützte bei den Löschmaßnahmen.

Einsatz dauerte zwei Stunden

„Mittels dem neuen ULF (Universallöschfahrzeug) und unseren C-Rohren konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden“, teilen sie weiter mit. Nach rund zwei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.