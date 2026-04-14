15.000 Euro für ein „Schleichts euch“: Gastro-Chef muss zahlen
Ein Mitarbeitergespräch eskaliert völlig: Der Chef wirft ein Kellner-Duo einfach raus und muss nun zahlen.
Was als klärendes Gespräch gedacht war, endet im Eklat: Eine Kellnerin und ein Kellner aus Kärnten wollten Probleme im Betrieb ansprechen. Doch statt Lösungen gab’s die knallharte Abfuhr. Der Gastronom zeigte laut Bericht der Arbeiterkammer Kärnten kein Interesse an den Anliegen seiner Mitarbeiter. Dann die verbale Entgleisung: Schlüssel abgeben und „sich schleichen“! Für das Duo der blanke Schock.
Pro Person 7.500 Euro Entschädigung
Doch die beiden ließen sich das nicht gefallen – und zogen sofort zur Hilfe bei der Arbeiterkammer Kärnten. Mit Erfolg. Denn der Arbeitgeber versuchte später, die Situation umzudrehen: Die Mitarbeiter hätten angeblich einfach selbst gekündigt. Doch dank klarer Dokumentation flog diese Version auf. Die Konsequenz: 7.500 Euro Entschädigung pro Person – insgesamt satte 15.000 Euro.