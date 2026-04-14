Ab morgen: Diese 3.000-Euro-Förderung gibt es für Kärntner

Im vergangenen Dezember wurde die PV-Förderrichtlinie für private Anlagen beschlossen. Am morgigen Mittwoch, dem 15. April 2026, um neun Uhr startet das Land einen weiteren Fördercall für Photovoltaik-Anlagen. Hier erfährst du alle wichtigen Details dazu.

Bis zu 40 Millionen Euro für die Energieförderung

„Wir unterstützen die Kärntnerinnen und Kärntner weiterhin bei der Nutzung von Sonnenenergie. Die Fördersätze haben wir in den letzten Jahren aber laufend an das Marktumfeld angepasst, um hier möglichst treffsicher zu sein. Mit der Neuausrichtung legen wir den Fokus noch stärker auf Eigenversorgung und die nachhaltige Entlastung unsere Stromnetze“, sagt Energielandesrat Sebastian Schuschnig. Bis zu 40 Millionen Euro stellt das Land für die Energieförderung 2026 zur Verfügung. Eine Antragstellung ist bis 30. Juni 2026 möglich, heißt es vonseiten des Landes weiter.

Voraussetzung für die Förderung

Gefördert werden künftig neu installierte PV-Anlagen mit einer Leistung von mindestens fünf Kilowatt-Peak (kWp). Voraussetzung dafür ist, dass mit der neuen PV-Anlage auch ein Speicher mit mindestens fünf Kilowatt-Stunden (kWh) installiert wird, wird mitgeteilt. Diese Kombination ist so dimensioniert, dass sie für den Strombedarf von rund 90 Prozent der Kärntner Haushalte ausreichend ist, so Schuschnig. „Damit unterstützen wir künftig gezielt jene Anlagen, die für den Eigenverbrauch ausgelegt sind.“ Zudem wird das System auf pauschale Fördersätze umgestellt.

PV-Anlagen-Förderung: 3.000 Euro für die Errichtung

3.000 Euro erhält man für die Errichtung einer privaten PV-Anlage. Dieser Betrag orientiert sich an den Marktpreisen für PV-Module, die in den letzten Jahren laufend gesunken sind, heißt es. Auch größere Anlagen erhalten den pauschalen Fördersatz von 3.000 Euro. Wer bereits eine Anlage besitzt und lediglich einen Speicher (ab 5 kWh) nachrüstet, wird mit einer Pauschale von 1.000 Euro unterstützt. Diese Fördersätze gelten nur für private Investitionen, nicht für kommunale und betriebliche Photovoltaik-Anlagen, informiert das Land.

PV-Trend in Kärnten

Der PV-Trend in Kärnten hält jedenfalls weiter an: Alleine in den letzten rund drei Jahren hat sich die Zahl der installierten Anlagen im Bundesland verdoppelt, heißt es weiter. Rund 13.000 Förderfälle wurden alleine vergangenes Jahr von der zuständigen Abteilung abgewickelt. „Das ist starkes Signal und ein wertvoller Beitrag zur regionalen Energiewende. Jeder Euro den wir in den PV-Ausbau stecken, ist eine Investition in die Zukunft unseres Bundeslandes und macht uns unabhängiger von teuren Stromimporten aus dem Ausland“, so der Landesrat. Informationen zur Förderung und Antragstellungen findest du online auf der Website des Landes.