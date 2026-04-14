Nach sieben Jahren: KAC-Stürmer streift Trikot ab

Der EC-KAC und Luka Gomboc gehen fortan getrennte Wege, der Klub hat dem Angreifer keine Verlängerung seines mit Saisonende auslaufenden Vertrags angeboten. Damit endet das aus zweit Etappen bestehende und sich über in Summe sieben Jahre erstreckende Engagement des Slowenen in der Kärntner Landeshauptstadt.

Mit 14 zum EC-KAC

Luka Gomboc wechselte einst bereits im Alter von 14 Jahren zum EC-KAC, über die U18-Mannschaft und das Future Team in der Alps Hockey League empfahl er sich für den Import Draft in Kanadas höchster Nachwuchsliga. Die Saison 2021/22 verbrachte er in der Folge bei den Drummondville Voltigeurs in der QMJHL. Nach seiner 2022 erfolgten Rückkehr zu den Rotjacken agierte er zwei Jahre lang parallel im Future Team und in der Kampfmannschaft, mit seinen guten Leistungen empfahl er sich im Sommer 2023 nicht nur für seine ersten Einsätze im slowenischen A-Nationalteam, sondern auch für einen langfristigen Vertrag beim österreichischen Rekordmeister.

Mehrere meist schwere Verletzungen

Die drei Spielzeiten seither waren für Luka Gomboc allerdings von mehreren, meist schweren Verletzungen gekennzeichnet, sodass er in lediglich 42 der 184 Ligaspiele der Klagenfurter in diesem Zeitraum auch tatsächlich im Lineup stand. In Summe bestritt der nunmehr 22-Jährige 98 Bewerbsspiele in der win2day ICE Hockey League und der Champions Hockey League für den EC-KAC, dabei erzielte er zehn Tore, acht weitere Treffer bereitete er vor.

Abgang: Marcel Wittnig

Den slowenischen Stürmer begleiten ebenso die besten Wünsche für seine weitere Laufbahn wie Marcel Witting, heißt es vonseiten des Vereins. Der langjährige Rotjacken-Stürmer war am letzten Tag der Transferfrist im März, nachdem die Saison für seinen Arbeitgeber HC Innsbruck bereits beendet war, als Playoff-Ergänzung nach Klagenfurt gewechselt. Der 30-Jährige stand in jedem der sechs Viertelfinalspiele im Schnitt 11:21 Minuten lang am Eis, dabei verbuchte er einen Treffer und ein +2-Rating. Marcel Witting kehrt nun, wie vor dem KAC-Engagement vereinbart, in sein laufendes Vertragsverhältnis mit den Tirolern zurück.