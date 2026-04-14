Uni Klagenfurt und Lakeside Park laden zur „Langen Nacht der Forschung“
So groß wie noch nie fällt am Freitag, dem 24. April 2026, die Lange Nacht der Forschung in Klagenfurt aus. Die Besucher erwartet bei freiem Eintritt ein vielfältiges Programm, teilt die Universität mit.
Wer alle Stationen bei der Langen Nacht der Forschung in Klagenfurt besuchen möchte, muss gutes Schuhwerk und Ausdauer mitbringen: Rund 7.000 Schritte benötigt man, um alle 106 Stationen und alle Programmpunkte des Rahmenprogramms zu besuchen, so vonseiten der Universität in einer Aussendung.
106 Stationen auf rund 27 Hektar
An 106 Forschungsstationen auf einer Fläche von rund 27 Hektar werden die Besucher von rund 500 Forschern erwartet, die ein vielfältiges Programm für sie zusammengestellt haben, das sich um Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Robotik, Sprachen, Naturwissenschaften, Musik, Kultur, Gesundheit und Soziales oder Rechtswissenschaften dreht. So kann man etwa erfahren, wie Videospiele Menschen weiser machen können, in einem Mini-Casino ergründen, wie Wahrscheinlichkeit funktioniert, ausprobieren, wie die kleinsten Chips der Welt hergestellt werden, lernen, was ein Bienenschwarm mit dem Laden von Autos zu tun hat und gegen Roboter bei einem Spielparcours antreten.
Raumstation bauen, Magnetismus und Co.
Im Educational Lab können die Besucher eine Raumstation bauen oder gemeinsam herausfinden, wie Klagenfurt klimafreundlicher gemacht werden kann. Bei den Stationen der Kinderbetreuungseinrichtungen am Campus gehen Kinder dem Magnetismus auf den Grund, arbeiten mit Steinen und werden dabei „steinreich“ und untersuchen das Wunder Wasser, wird weiters mitgeteilt.
„Lange Nacht der Forschung“ – Rahmenprogramm
- Die Lange Nacht der Forschung startet in Kärnten mit einer Eröffnungsshow um 17 Uhr im Hörsaal A, bei der sich alle Stationen in jeweils 20 Sekunden vorstellen.
- Rahmenprogramm: Die international renommierte Diplomantin Irene Giner-Reichl wird einen Vortrag zum Thema „Innovationsprojekt Frieden – schwieriger und noch unverzichtbarer“ um 19.30 Uhr (Hörsaal A) halten. Ricos Science-Circus-Show macht Wissenschaft durch artistische, magische und lustige Zirkustricks ab 18 Uhr erfahrbar (Lakeside Spitz). Außerdem laden das Universitätskulturzentrum UNIKUM zu einer KI-Disco (Hörsaal B) und die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik zum Performanceprojekt „Europeras 5“ von John Cage um 20.30 Uhr (Hörsaal 1). Der Kunstraum Lakeside zeigt eine Arbeit von Oscar Cueto mit dem Titel „Entwurf für kein Museum“.
- Begleitet wird die Lange Nacht der Forschung in Kärnten von einem Voting der besten Station – auf die Teilnehmer warten attraktive Preise.
Weitere Informationen zur „Langen Nacht der Forschung“ findest du auf der Website.