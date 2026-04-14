Große Trauer um Gastwirtin: „Deine Seele zog in Frieden“

Gastwirtin Charlotte Hochsteiner hat am 9. April 2026 diese Welt verlassen und ihre Augen für immer geschlossen. Die gebürtige Niederösterreicherin zog es nach Kärnten, wo sie bis zu ihrem Tod lebte.

Charlotte Hochsteiner (geborene Trippold) stammt aus Niederösterreich und wurde am 24. Jänner 1936 geboren. Aus einem Urlaub in Kärnten wurde dann schließlich mehr.

Liebe in Kärnten gefunden

Wie Hochsteiners Tochter gegenüber der Kleinen Zeitung sagt, traf sie „während des Kärntenurlaubs meinen Vater Max Hochsteiner. Ein Jahr darauf haben sie geheiratet.“ Dazu kam auch ein Betrieb. Charlotte war dann 39 Jahre lang Gastwirtin, und das auch nach dem Tod ihres geliebten Mannes. Schließlich übernahm der gemeinsame Sohn den Betrieb und sie selbst arbeitete nochmals 20 Jahre in einer Frühstückspension in Krumpendorf.

Am 9. April entschlafen

Bis sie 70 Jahre alt wurde stand sie im Berufsleben, schlussendlich verabschiedete sie sich in die wohlverdiente Pension. Gegenüber dem Medium erzählt Hochsteiners Tochter weiter, dass auch eine Liebe für Kreuzfahrten und Thermen entstand. Am 9. April 2026 hat sie ihre Augen für immer geschlossen – friedlich im Haus in Glödnitz.

Deine Seele zog in Frieden, himmelwärts zum ewigen Licht, aus der Welt bist du geschieden, doch aus unseren Herzen nicht“

Urnenbeisetzung am 17. April

Charlotte Hochsteiner hinterlässt ihre Familie. Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 17. April 2026, um 14 Uhr mit der heiligen Seelenmesse in der Pfarrkirche Glödnitz. Ihre letzte Ruhe findet sie im örtlichen Friedhof. Sie wurde 90 Jahre alt.