Kärntner Mieten steigen: Wohnen wurde um 10 Prozent teurer

Die durchschnittliche Angebotsmiete für Wohnungen und Häuser lag im ersten Quartal 2026 bei rund 16 Euro pro Quadratmeter. Das zeigt die aktuelle Datenanalyse von ImmoScout24.at, für die 95.000 Inserate ausgewertet wurden.

„Nach einer spürbaren Angebotsverknappung in den letzten Jahren sehen wir aktuell eine leichte Entspannung am Mietmarkt. Viele Suchende interessieren sich wieder mehr für das Kaufen und dementsprechend weniger für das Mieten von Immobilien. Doch damit sind die strukturellen Probleme und der langfristige Wohnraummangel nicht aus der Welt geschafft. Neue Wohnungen in beliebten Städten haben ihren Preis – und der steigt auch weiter“, so Joseph Obiegbu, Geschäftsführer von ImmoScout24 Österreich.

©immoscout24 In Kärnten stieg der Preis von 13,80 auf 15,13 Euro (im Jahresvergleich 2025/ 2026).

Bundesländer unterschiedlich

Ein Blick auf die Bundesländer zeigt deutliche Unterschiede. Wien bleibt bei den angebotenen Mietpreisen mit durchschnittlich 22,41 Euro pro Quadratmeter unangefochten an der Spitze. Dahinter folgen Salzburg (21,23 Euro) und Tirol (21,13 Euro), die ebenfalls ein sehr hohes Preisniveau aufweisen. Am günstigsten ist das Burgenland mit 11,72 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Oberösterreich (13,29 Euro) und der Steiermark (13,85 Euro). Auch Kärnten (15,13 Euro) und Niederösterreich (12,98 Euro) bleiben klar unter dem Schnitt und bieten damit vergleichsweise leistbaren Wohnraum. Im Burgenland konnte als große Ausnahme sogar ein Sinken der durchschnittlichen Angebotsmieten verzeichnet werden, wobei hier im Vorjahr einzelne Neubauprojekte den höheren Preis bestimmt hatten.

Angebot zieht kurzfristig an

Die Zahl der verfügbaren Mietimmobilien ist in mehreren Regionen deutlich gestiegen. Besonders stark fällt das Plus in Niederösterreich mit 18 Prozent aus. Auch in Vorarlberg (+15 Prozent), Wien (+10 Prozent), Tirol und Kärnten (+9 Prozent) gibt es spürbar mehr Mietobjekte als noch vor einem Jahr. „In Kombination mit der stabilen Nachfrage bedeutet das kurzfristig in einigen Regionen eine leichte Entlastung am Mietmarkt. Für die einzelnen Suchenden zählt aber natürlich auch die Leistbarkeit und die ist durch das größere Angebot generell nicht besser geworden,“ so Joseph Obiegbu.

Mehr Nachfrage in Tirol und der Steiermark, weniger in Salzburg und Wien

Die Nachfrageentwicklung zeigt ein gemischtes Bild. Während Tirol (+16 Prozent), die Steiermark (+14 Prozent), Vorarlberg und Kärnten (+11 Prozent) deutliche Zuwächse verzeichnen, ist das Interesse in Salzburg (-11 Prozent), im Burgenland (-9 Prozent) und in Wien (-4 Prozent) rückläufig. Der auffällige Rückgang im Burgenland lässt sich auf einzelne Neubauprojekte des letzten Jahres zurückführen. In Salzburg zeigt sich ein markanter Rückgang nur in der Stadt Salzburg, während andere Orte an Interesse gewannen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 15:30 Uhr aktualisiert