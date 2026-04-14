20-Millionen-Schaden: Gericht erhöht Haftstrafen bei EXW-Fall deutlich

Im Berufungsverfahren zum Fall „EXW“ hat das Oberlandesgericht Graz die Freiheitsstrafen für vier Angeklagte deutlich verschärft. Die kriminelle Vereinigung verursachte laut Gericht einen Schaden in Millionenhöhe.

Im Zusammenhang mit dem sogenannten Netzwerk EXW hat das Oberlandesgericht Graz am Dienstag, 14. April, die Strafen für vier Angeklagte erhöht. Der Senat gab damit der Berufung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) statt. Betroffen sind zwei Haupttäter sowie zwei Beitragstäter. Die Urteile sind rechtskräftig. Ein Haupttäter wurde in Abwesenheit zu sechs Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. In erster Instanz waren es fünf Jahre Haft gewesen. Ein weiterer Haupttäter erhielt sechs Jahre Freiheitsstrafe statt zuvor fünf Jahre. Beide wurden wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs sowie wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilt.

Weitere Haftstrafen verschärft

Auch die beiden Beitragstäter wurden strenger bestraft als noch in erster Instanz. Ein Angeklagter erhielt drei Jahre Haft (zuvor 30 Monate, davon Teile bedingt nachgesehen). Der zweite wurde zu 24 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon 16 Monate bedingt (erstinstanzlich: 18 Monate vollständig bedingt). Sie wurden wegen schweren Betrugs sowie Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen.

Rund 20 Millionen Euro Schaden

Nach den Feststellungen des Gerichts agierte die Gruppe unter dem Deckmantel eines Firmenkonstrukts. Zahlreiche Opfer seien dabei um erhebliche Geldbeträge gebracht worden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Urteil auf rund 20 Millionen Euro. In der Begründung betonte der Senat die Vielzahl der Geschädigten sowie das erhebliche Ausmaß der verursachten Vermögensschäden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 16:16 Uhr aktualisiert