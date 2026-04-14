Unter Druck: Kärntner Betriebe kämpfen mit rückläufigen Umsätzen

Alarm aus der Wirtschaftskammer: Eine aktuelle Erhebung der KMU Forschung Austria zeigt, dass Kärntens Gewerbe und Handwerk weiter massiv unter Druck steht – nur 13 Prozent der Betriebe beurteilen ihre Lage als gut.

„Reale Umsatzrückgänge, eine eingetrübte Stimmung und anhaltend hohe Kosten zeigen klar, dass eine wirtschaftliche Erholung noch nicht in Sicht ist“, fasst Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Kärnten, die aktuelle Konjunkturbeobachtung der KMU Forschung Austria zusammen. 2025 verlief für Kärntens 20.000 Gewerbe und Handwerks-Betriebe negativ. Der nominelle Umsatz sank um 1,7 Prozent, real – also preisbereinigt – sogar um 4,3 Prozent. Im Detail verzeichneten 37 Prozent der Betriebe gegenüber dem Jahr 2024 Umsatzrückgänge um durchschnittlich 12,6 Prozent.

©zVg. / WKK Am Foto: Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk

Steigende Preise gleichen Verluste nicht aus

Die Verkaufspreise wurden zwar um durchschnittlich 2,8 Prozent erhöht, lagen jedoch immer noch unter der Inflationsrate von 3,6 Prozent. Storfer weiß: „Viele arbeiten unter massivem Druck. Die Kosten steigen, während die reale Nachfrage schwach bleibt – das geht direkt auf die Substanz der Unternehmen.“ Auch der Start ins Jahr 2026 brachte keine wesentliche Entspannung. Die Geschäftslage wird überwiegend negativ bewertet: Nur 13 Prozent der Betriebe beurteilen ihre Lage als gut, während 30 Prozent eine schlechte Geschäftssituation melden. Gleichzeitig sind auch bei den Umsätzen klare Rückgänge zu verzeichnen. „Die schwache Nachfrage, steigende Kosten und die anhaltende Unsicherheit schlagen sich deutlich in der Stimmung nieder“, so Storfer.

Preissteigerungen und Auftragsflaute drohen

Zu den größten Herausforderungen im laufenden Jahr zählen weiterhin die hohen Steuern und Abgaben, hohe Arbeitskosten, steigende Preise bei Rohstoffen und Materialien, zunehmende Bürokratie sowie der weiterhin anhaltende Fachkräftemangel. Auch die Erwartungen für das zweite Quartal 2026 bleiben pessimistisch. „Es gibt erste Anzeichen einer Stabilisierung, aber von einem Aufschwung sind wir noch weit entfernt“, stellt Storfer klar. Generell zeigt sich ein geteiltes Bild: Während die Bau-, Metall- und Elektrobranchen noch von bestehenden Auftragsbeständen profitieren, fehlt es zunehmend an neuen Impulsen. Konsumnahe Branchen stehen bereits deutlich stärker unter Druck. Hier macht sich die anhaltende Kaufzurückhaltung der privaten Haushalte bemerkbar. Das könnte sich zunehmend ausweiten. Zusätzlich belastet die aktuelle geopolitische Situation die Betriebe massiv.