Millionenprojekte in St. Veit: Wohnen soll wieder leistbar sein

In St. Veit an der Glan startet eine große Wohnbau-Offensive: 64 erschwingliche und barrierearme Wohnungen werden bis 2028 in der Grillparzer- und der Prinzhoferstraße gebaut. 18 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen.

Im St. Veiter Rathaus wurden am Dienstag zwei Großprojekte präsentiert. Die Stadtgemeinde will in der Kanaltalersiedlung in den nächsten zwei Jahren 40 Gemeindewohnungen in drei neuen Häusern errichten. Zusätzlich plant der gemeinnützige Wohnbauträger „meine Heimat“ den Bau von 24 geförderten Wohnungen auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei. „Mit diesen beiden Projekten schaffen wir nicht nur dringend benötigten Wohnraum, sondern auch attraktive, nachhaltige und leistbare Quartiere mitten in der Stadt“, freut sich Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ). Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli (SPÖ) verweist auf die Dringlichkeit: „Leistbares Wohnen ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen für St. Veit – aktuell haben wir rund 535 Wohnungsansuchen auf der Warteliste. Mit den beiden Wohnbauprojekten schaffen wir zusätzlichen Wohnraum in guter Lage.“

©LPD Kärnten/Jannach Details zu den Wohnbauprojekten wurden am Dienstag bei einer Pressekonferenzt im St. Veiter Rathaus präsentiert.

Millionen fließen in neue Wohnanlagen

Die Bagger sind bereits angerollt, um die ehemalige Stadtgärtnerei abzubrechen. „Wir freuen uns sehr, in der Stadt St. Veit ein weiteres modernes und leistbares Wohnprojekt zu realisieren“, betont Gerhard Alberer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Wohnbaugenossenschaft „meine Heimat“. Die Fertigstellung in der Prinzhoferstraße ist für 2028 anberaumt. Die vorläufigen Gesamtbaukosten belaufe sich auf 5,7 Millionen Euro netto. Geplant sind hier außerdem Gemeinschaftsgärten mit Hochbeeten und Obstbäumen, begrünte Flachdächer sowie eine Photovoltaik-Anlage. In der Grillparzerstraße will man ebenfalls 2028 fertig sein. Die Gesamtbaukosten betragen hier rund 12,4 Millionen Euro netto, gefördert werden beide Projekte durch das Land Kärnten.

©LPD Kärnten/Jannach | Am Foto: Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli und Bürgermeister Martin Kulmer ©LPD Kärnten/Jannach | Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner ©LPD Kärnten/Jannach | Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig

Unterstützt durch Wohnbauförderung des Landes

Kärnten habe als erstes Bundesland eigene baukulturelle Leitlinien beschlossen, so Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) bei der Pressekonferenz. Die beiden St. Veiter Projekte würden viele Aspekte davon erfüllen. „St. Veit zeigt, wie es geht“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) abschließend.