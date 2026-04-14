Tourismusbranche blickte in die Zukunft der Region: „Ein Lotto-Sechser“

„Der Tourismustag 2026 ist ein wichtiges Signal für den Zusammenhalt und die Weiterentwicklung unserer Region. Er bietet die Gelegenheit, aktuelle Herausforderungen offen zu diskutieren und gemeinsam neue Perspektiven für den Tourismus in unserer Destination zu entwickeln“, betont Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal. Gemeinsam mit Moderatorin Elisabeth Puschan führte er die Gäste – rund 200 zentrale Akteure aus Tourismus, Politik, Wirtschaft, Mobilität, Kultur, Kulinarik und Regionalentwicklung – durch den Tag.

©zVg. / KSL Tourismus Marketing GmbH Auch Landesrat Sebastian Schuschnig sprach beim diesjährigen Tourismustag.

Großprojekt nimmt Fom an

Auf der Bühne standen unter anderem Bürgermeister Thomas Krainz (SPÖ), Landesrat Sebastian Schuschnig, Tourismusverbandsvorstand Andreas Kristan, Spartenobmann Josef Petrisch und Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner. Themen wie die Chancen durch die Koralmbahn, die Stärkung als Raddestination und die Kultur spielten dabei eine zentrale Rolle. Aber auch beim viel diskutierten Großprojekt „Therme am Klopeiner See“ geht es weiter voran. Vertreter der Gemeinde, des Tourismusverbandes und der Projektentwicklung präsentierten den aktuellen Stand: Rund 180 Millionen Euro sollen investiert werden. Noch stehen einige formale Schritte an, bevor – bei planmäßigem Verlauf – 2027 der Baustart erfolgen und 2028/2029 eröffnet werden könnte.

Tourismus setzt große Hoffnungen in Thermenprojekt

Ehrenbrandtner sieht in dem Bau einen Lotto-6er für den Tourismus. „Die Dusit Gruppe ist unglaublich stark, auch wenn sie hier nicht so bekannt sind. Ich habe in Dubai gelebt und gearbeitet und kann sagen – das ist in der ganzen arabischen Welt ein Riesenname. Wenn so jemand hinter dem Projekt Therme steht, dann hat man nicht nur Qualität auf höchster Ebene zu erwarten, sondern auch eine enorme Marktmacht die dahintersteckt. Gemeinsam mit dem Package der Region und der Koralmbahn bietet sich hier eine unglaubliche Chance. Sobald das Projekt da ist, wird es auch für die Kärnten Werbung natürlich ein Leitprojekt, das wir mit vollster Kraft vermarkten werden!“ Karlhofer ergänzt: „Ein Thermenprojekt dieser Größenordnung kann als kraftvoller Impulsgeber wirken, der die Ganzjahresattraktivität unserer Region stärkt, zusätzliche Wertschöpfung schafft und die touristische Entwicklung nachhaltig auf ein neues Niveau hebt.“

©zVg. / KSL Tourismus Marketing GmbH Rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gastronomie, Mobilität und Kultur kamen zu der Veranstaltung.

Tourismuslounge

Abseits des Bühnenprogramms wurden zudem Ansatzpunkte für die touristische Weiterentwicklung der Region vorgestellt. In der Lounge wurden Ideen und Projekte rund um Mobilität, Nachhaltigkeit, Sichtbarkeit, Digitalisierung, Slow Food und Barrierefreiheit präsentiert. Für die musikalische Umrahmung sorgten Arthur Ottowitz und Silvia Igerc. Beim anschließenden Austausch nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Austausch.