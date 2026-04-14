Notfall am Steuer: Frau (59) kracht gegen Verkehrszeichen

Eine 59-jährige Frau ist in Mittewald (Bezirk Lienz) von der B100 Drautal Straße abgekommen. Grund war laut der Polizei ein interner Notfall. In der Folge prallte die Lenkerin gegen ein Verkehrszeichen und fuhr noch einige Meter über den dortigen Schräghang. „Ein eintreffender Ersthelfer leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang“, heißt es vonseiten der Beamten. Die Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber C7 ins BKH Lienz geflogen. Aufgrund des Unfalls war die B100 vorübergehend totalgesperrt, eine Umfahrung durch Mittewald wurde eingerichtet.