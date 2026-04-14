Regen zieht ab: Kärnten darf sich auf Sonne und bis zu 19 Grad freuen

Der Mittwoch hält für Kärnten eine Wetterbesserung parat. Zwar sind am Vormittag noch einzelne, kurze Regenschauer möglich. Am Nachmittag setzt sich aber langsam wieder die Sonne durch.

Zur Wochenmitte zeigt sich das Wetter in Kärnten wieder freundlicher. Am Vormittag kann es noch stellenweise leicht regnen, im Tagesverlauf lockert die Bewölkung jedoch auf. Besonders rund um das Klagenfurter Becken kommt die Sonne am Nachmittag öfter zum Vorschein. Die Temperaturen klettern auf angenehme 14 bis 19 Grad. „Einzelne kurze Regenschauer können noch über den Bergen dabei sein“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ab Donnerstag kehrt die Sonne dann endgültig zurück. Mit Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad.

©5 Minuten Mildes Frühlingswetter feiert am Mittwoch Comeback.