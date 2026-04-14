Finanzielle Unterstützung für Frauenhaus: Sparkasse spendet 1.000 Euro

Im Lavanttaler Frauenhaus finden Frauen und ihre Kinder Zuflucht, wenn sie von häuslicher Gewalt betroffen sind. Die Einrichtung bietet nicht nur ein sicheres Dach über dem Kopf, sondern auch fachliche Hilfe und Beratung. Um diese wichtige Arbeit zu fördern, spendete die Kärntner Sparkasse bereits mehrfach an die Einrichtung. Auch diesmal überreichte Teamleiter Stefan Semmelrock eine finanzielle Unterstützung an Leiterin Astrid Vallant. Mit dem Beitrag in Höhe von 1.000 Euro soll das Angebot für Betroffene weiter gestärkt werden.