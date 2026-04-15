Neue Anlaufstelle für Pflegefragen startet in Spittal

Wer Fragen zu Pflege, Betreuung oder Unterstützung im Alltag hat, bekommt in Spittal jetzt schneller Hilfe. Die Stadt hat eine sogenannte „Community Nurse“ eingeführt.

Eine „Community Nurse“ ist eine diplomierte Pflegefachkraft, die direkt vor Ort berät und unterstützt. Die Idee dahinter: Probleme früh erkennen und Menschen helfen, bevor es kompliziert wird. Die Stadt verfolgt mit dem neuen Angebot außerdem das Ziel, dass Menschen möglichst lange selbstständig in ihrem Zuhause leben können – mit der nötigen Unterstützung im Hintergrund.

Information und Unterstützung

In Spittal wird nun Stefanie Trenker diese Funktion übernehmen. Das Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen und deren Angehörige, steht aber grundsätzlich allen offen, die sich informieren wollen oder Unterstützung brauchen. Egal ob es um Pflege, Gesundheit oder organisatorische Fragen geht – die Community Nurse soll erste Anlaufstelle sein und Orientierung geben.

Hilfe auch im Hintergrund

Ein großer Teil der Arbeit passiert im Hintergrund: Trenker hilft dabei, passende Angebote zu finden, unterstützt bei Anträgen und vermittelt Kontakte zu bestehenden Diensten. Auch nach einem Krankenhausaufenthalt kann sie Angehörige und Patienten begleiten und dafür sorgen, dass die Versorgung zuhause funktioniert. Gerade für Angehörige kann das eine spürbare Entlastung sein. Wer plötzlich Pflege organisieren muss, steht oft vor vielen Fragen und es kann schwierig werden, den Überblick zu behalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 08:33 Uhr aktualisiert