„Lebendige“ Mistkübel touren durch Kärnten – und zeigen Tatorte

Wer in den nächsten Tagen durch einige Kärntner Städte spaziert, könnte plötzlich von einem sprechenden Mistkübel angesprochen werden. Klingt schräg – hat aber einen ernsten Hintergrund.

Eine kreative Aktion der Initiative ÖSTERREICH SAMMELT geht in die nächste Runde. Mit der „Trashbusters“-Tour wollen sie auf ein Problem aufmerksam machen, das viele nervt und für die Umwelt problematisch ist: Müll auf Straßen, Plätzen und in der Natur.

15.000 Tonnen Müll landen einfach draußen

Die Zahlen zeigen, wie groß das Problem ist: Jedes Jahr landen in Österreich rund 15.000 Tonnen Abfall einfach im öffentlichen Raum. Das entspricht ungefähr dem Müll von 30.000 Menschen. Und diese Entwicklung lässt die Menschen nicht kalt: 84 Prozent der Bevölkerung sagen, dass sie sich über herumliegenden Müll ärgern. Gleichzeitig gibt jedoch etwa jeder Zweite zu, selbst schon einmal etwas achtlos weggeworfen zu haben.

©Alex Gotter Die Trashbusters sollen spielerisch aufklären.

„Lebendige“ Mistkübel inszenieren „Tatorte“

Genau hier setzen die „Trashbusters“ mit ihrem eher ungewöhnlichen Konzept an. Im Mittelpunkt der Aktion stehen „lebendige“ Mistkübel, die Passanten direkt ansprechen und kleine „Tatorte“ inszenieren. Dabei geht es darum zu zeigen, welche Folgen weggeworfene Verpackungen, Becher oder Zigarettenstummel haben. Außerdem wird erklärt, was jeder Einzelne gegen „Littering“ unternehmen kann. Das Ganze passiert bewusst locker und mit einem Augenzwinkern. Andreas Pertl, Sprecher von ÖSTERREICH SAMMELT: „Wir wollen ins Bewusstsein rücken, dass ein sauberer öffentlicher Raum keine Selbstverständlichkeit ist, sondern von uns allen abhängt.“

Stopps in mehreren Kärntner Städten

Nach einem Auftakt im Vorjahr in Klagenfurt zieht die Tour heuer durch mehrere Städte in Kärnten. Vor Ort gibt es auch Infos von Abfallberatern, ein Quiz und kleine Gewinne für alle, die mitmachen.

Hier machen die Trashbusters in Kärnten Station: 22. April 2026, 11.30 – 14.00 Uhr – Spittal an der Drau, Schloss Porcia

23. April 2026, 10.00 – 12.00 Uhr – Hermagor, Hauptplatz

23. April 2026, 14.00 – 16.00 Uhr – Velden, Seepromenade

24. April 2026, 10.00 – 13.00 Uhr – Villach, Hauptplatz