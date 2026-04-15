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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt Fleisch und ein Kärntenwappen.
Das Falstaff-Magazin sucht Kärntens beliebtesten Fleischhauer.
Kärnten
15/04/2026
Falstaff-Voting

Wer ist der beliebteste Fleischhauer in Kärnten?

Wer ist Kärntens bester Fleischhauer? Das Magazin Falstaff sucht aktuell die beliebtesten Betriebe im Land. Kunden können ihre Lieblingsbetriebe jetzt nominieren.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Ob Grillfleisch im Sommer oder Weihnachtsbraten im Winter – viele Kärntnerinnen und Kärntner haben ihren „Stamm-Fleischhacker“, dem sie seit Jahren vertrauen. Genau diese Betriebe werden jetzt ins Rampenlicht gerückt. Das Magazin Falstaff sucht aktuell die beliebtesten Fleischhauer des Landes.

Qualität und Vertrauen

Gerade in Kärnten spielt das traditionelle Fleischhauer-Handwerk noch eine große Rolle. Persönliche Beratung, regionale Produkte und die Frage, woher das Fleisch kommt, sind für viele Kunden entscheidende Punkte. Bei der aktuellen Aktion können Kunden ihren Lieblings-Fleischhauer vorschlagen. Ziel ist es, jene Betriebe sichtbar zu machen, die für Qualität und Vertrauen stehen – also genau jene, bei denen man gerne einkauft.

So kannst du deinen Lieblingsfleischhacker nominieren:

Die Nominierung deines Lieblingsfleischhackers geht ganz einfach online auf der Falstaff-Homepage.

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