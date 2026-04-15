Wer ist der beliebteste Fleischhauer in Kärnten?

Wer ist Kärntens bester Fleischhauer? Das Magazin Falstaff sucht aktuell die beliebtesten Betriebe im Land. Kunden können ihre Lieblingsbetriebe jetzt nominieren.

Ob Grillfleisch im Sommer oder Weihnachtsbraten im Winter – viele Kärntnerinnen und Kärntner haben ihren „Stamm-Fleischhacker“, dem sie seit Jahren vertrauen. Genau diese Betriebe werden jetzt ins Rampenlicht gerückt. Das Magazin Falstaff sucht aktuell die beliebtesten Fleischhauer des Landes.

Qualität und Vertrauen

Gerade in Kärnten spielt das traditionelle Fleischhauer-Handwerk noch eine große Rolle. Persönliche Beratung, regionale Produkte und die Frage, woher das Fleisch kommt, sind für viele Kunden entscheidende Punkte. Bei der aktuellen Aktion können Kunden ihren Lieblings-Fleischhauer vorschlagen. Ziel ist es, jene Betriebe sichtbar zu machen, die für Qualität und Vertrauen stehen – also genau jene, bei denen man gerne einkauft.