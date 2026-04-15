Beim Frühlingsempfang des slowenischen Generalkonsulats und des slowenischen Wirtschaftsverbands in Klagenfurt stand die Partnerschaft zwischen Kärnten und Slowenien im Mittelpunkt.

Im Kärntner Landesarchiv drehte sich am Dienstag (14. April) alles um ein Thema, das derzeit wichtiger ist denn je: Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Beim Frühlingsempfang des slowenischen Generalkonsulats und des slowenischen Wirtschaftsverbands trafen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – mit einer klaren Botschaft.

Grenzen im Kopf abbauen

Der neue Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner brachte es auf den Punkt: Europa funktioniere nur, wenn man zusammenarbeitet. Er erklärt: „Europa lebt für und vom Frieden, Stabilität und Solidarität – Werte, die wir aktiv stärken müssen. Wir alle können zu einem besseren Europa beitragen.“ Gerade in unsicheren Zeiten sei es entscheidend, enger zusammenzurücken. Fellner betonte, dass Kärnten und Slowenien schon jetzt zeigen, wie Zusammenarbeit im Alltag funktionieren kann. Sein Appell: Nicht nur geografische Grenzen überwinden, sondern auch jene im Kopf.

© LPD Kärnten/Bauer Landeshauptmann Fellner: „Wir alle können zu einem besseren Europa beitragen.“

Austausch dient der Wirtschaft

Auch Vertreter aus der Wirtschaft unterstrichen die Bedeutung der Partnerschaft. Benjamin Wakounig vom Slowenischen Wirtschaftsverband hob hervor, dass gerade der Austausch über Grenzen hinweg Unternehmen stärke und gleichzeitig das Zusammengehörigkeitsgefühl in Europa fördere. Marko Vrevc, Wirtschaftsdelegierter der Slowenischen Botschaft in Wien, zeigte sich sichtlich stolz über das gute nachbarschaftliche Verhältnis zwischen Kärnten und Slowenien. „Netzwerkveranstaltungen wie diese wären vor 30 Jahren noch undenkbar gewesen“, so Vrevc.

© LPD Kärnten/Bauer Daniel Fellner Maja Balant-Slobodjanac, Generalkonsulin der Republik Slowenien in Klagenfurt Benjamin Wakounig, Präsident des SGZ beim Frühlingsempfang im Landesarchiv Kärnten. © LPD Kärnten/Bauer Für die bestehende Partnerschaft zwischen Kärnten und Slowenien gab es viel Applaus.

Zusammenarbeit soll weiter wachsen

Schon jetzt gibt es zahlreiche gemeinsame Projekte zwischen Kärnten und Slowenien – etwa in Bildung, Kultur oder Verwaltung. Künftig soll die Zusammenarbeit noch weiter ausgebaut werden, etwa in den Bereichen Verkehr, Energie oder Tourismus.