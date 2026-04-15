Führungswechsel: FPÖ Lendorf hat eine neue Obfrau

Bei der FPÖ in Lendorf gibt es einen Wechsel an der Spitze: Jeanette Kapeller wurde beim Ortsparteitag einstimmig zur neuen Obfrau gewählt.

Jeanette Kapeller folgt auf Tina Berger, die die Funktion nach sechs Jahren abgibt. Grund dafür ist ihr Umzug nach Spittal. Mit dem Wechsel stellt sich die Ortsgruppe bereits für die nächste Gemeinderatswahl im Jahr 2027 auf. Kapeller übernimmt damit eine Schlüsselrolle für die kommenden Jahre. Sie ist in Lendorf keine Unbekannte – aktuell sitzt sie bereits für die Blauen im Gemeinderat.

„Top-motiviertes Team“

Gemeinsam mit der neuen Obfrau wurde auch der Vorstand neu aufgestellt. Mehrere Funktionäre sollen künftig die Arbeit der Ortsgruppe mittragen. Im Zuge des Treffens nutzte Berger auch die Gelegenheit, um Einblicke in ihre Arbeit im Nationalrat zu geben und die politische Linie der Partei zu betonen. „Wir sind ein top-motiviertes Team und überzeugt, dass der FPÖ Lendorf weiterhin ein sehr erfolgreicher Weg bevorsteht“, so Kapeller.