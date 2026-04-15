Neue Wege im Wohnbau: Kärnten setzt auf neues Projekt

Das Land Kärnten und das Timber Innovation Network Alpe-Adria arbeiten gemeinsam an einem neuen Projekt: Ein standardisiertes und förderfähiges Holz-Hybrid-Bausystem für den mehrgeschossigen Wohnbau.

„Mit dem Projekt ‚Leistbarer Holz-Hybrid Wohnbau Kärnten‘ entwickeln wir gemeinsam mit der Fachhochschule Kärnten und Stiftungsprofessor Richard Woschitz ein umsetzbares System für leistbaren Wohnbau“, führt TINAA-Geschäftsführer Sebastian Adami aus. Ein dementsprechender Fördervertrag wurde am Dienstag zwischen dem Land Kärnten und Timber Innovation Network Alpe-Adria (TINAA) abgeschlossen. Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) betont: „Holz soll dort eingesetzt werden, wo es Sinn macht. Als nachwachsender Rohstoff bietet es großes Potenzial, um kreative Alternativen im Wohnbau und in der Sanierung zu schaffen.“ Geplant sind die Sanierungen mit Holzschwerpunkt etwa bei Feuerwehrhäusern.

©Büro LR.in Lagger-Pöllinger Am Foto: Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, TINAA Geschäftsführer Sebastian Adami und Landeshauptmann Daniel Fellner (v.l.)

Projekt stärkt regionale Wertschöpfung

„Kärnten muss seine Wertschöpfungskette im Land halten und gleichzeitig auf nachhaltige Prozesse und Produkte setzen. Genau darin liegt die Chance dieses Projekts“, betont auch Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ). Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) ergänzt: „Holz bedeutet eine enorme Wertschöpfungstiefe – denn vom Baum bis zum fertigen Produkt bleibt der gesamte Prozess in Kärnten. Das bedeutet in herausfordernden Zeiten auch wichtige Versorgungssicherheit.“ Das Projekt läuft von 2025 bis 2026 und wird vom Land Kärnten mit 20.000 Euro unterstützt.