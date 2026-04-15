Wie dieses Power-Paar mit Kärntner Kastanien „Die goldene Apis“ abräumte!

„Das wird doch nie was“. Sätze wie diesen mussten sich Martina und Mario Payer oft anhören, als sie vor acht Jahren mit einer völlig verrückten Idee starteten. Heute lachen nur noch die beiden, und zwar vor Stolz.

Die „Neo-Landwirte“ vom Simon Hof haben nicht nur bewiesen, dass Kärntner Kastanien kugelrund und köstlich werden, sondern sich damit auch den Thron beim Biodiversitätspreis „Die goldene Apis 2025“ gesichert!

Vom Büro-Alltag ins Kastanien-Paradies

Eigentlich kommen Martina und Mario aus ganz anderen Welten: Er ist Wirtschaftsingenieur bei der Caritas, sie studierte Anglistik und Medienwissenschaften. Doch als sie den elterlichen Erbhof in Mittertrixen übernahmen, brannte ein Feuer in ihnen. Sie wollten nicht einfach nur Bauern sein, sie wollten Pioniere werden. Gegen allen Spott pflanzten sie die erste Edelkastanienplantage Kärntens. „Wir wurden anfangs belächelt“, erinnert sich Mario Payer. Mittlerweile stehen 400 stolze Bäume auf ihren Flächen. Und das Beste: Wenn im Herbst die ersten braunen Früchte von den Bäumen fallen, riecht es am Simon Hof nach purem Erfolg.

©Elke Fertschey Martina und Mario Payer machten ihren Hof in Mittertrixen zur Edelkastanienplantage.

„Geheimwaffe“ gegen Baumsterben

Doch der Weg war steinig. Der gefürchtete Kastanienrindenkrebs bedrohte die Vision der Payers. Aber Martina Payer gab nicht auf. In einer nächtlichen Recherche-Odyssee entdeckte sie einen Heilpilz, der den Krebs zu 100 Prozent stoppen kann. Die Sensation: Als erste Privatperson überhaupt leitet sie nun ein hochdotiertes EU-Forschungsprojekt, um Kärntens Kastanien zu retten. Den 130-seitigen Antrag reichte sie nervenstark nur 15 Minuten vor Ablauf der Frist ein. Echter Krimi-Stoff aus Mittertrixen!

Weltneuheit: Das „Wunder-Risotto“

Wer glaubt, das war schon alles, irrt gewaltig. Auf den Äckern des Simon Hofs wächst der seltene Tauernroggen. Diese Ur-Sorte wird unglaubliche 2,5 Meter hoch. Martina wollte daraus etwas Besonderes machen: Ein Roggen-Risotto. Nach einer Suche, die sie bis nach China führte, fand sie in Deutschland endlich die passende Maschine, um das Korn so zu schleifen, dass es beim Kochen herrlich cremig wird. Unter dem Markennamen „Karinta“ erobert diese Weltneuheit nun die Gourmet-Restaurants und Supermarktregale.

Paradies für Zwergohreulen und Co.

Bei all dem Hightech-Fokus steht eines immer an erster Stelle: Die Natur. Rund um den Hof summt und brummt es. Die Payers haben unter anderem eine alte Streuobstwiesen revitalisiert, Nistkästen für seltene Zwergohreulen und Fledermäuse angelegt oder Mauswieselhöhlen gebaut, um Wühlmäuse auf ganz natürliche Weise im Zaum zu halten.

©Elke Fertschey Bei Martina und Mario Payer hat die Natur Vorrang.

Jetzt bist DU dran: 100.000 Euro für Kärntens Natur-Helden!

Die Geschichte vom Simon Hof zeigt, dass Mut belohnt wird. Die Beiden machten den ersten Platz in der Kategorie „Landwirtschaftliche Betriebe“ bei „Die goldene Apis“. Genau solche Projekte sucht die Privatstiftung Kärntner Sparkasse auch für das Jahr 2026 wieder. Diesmal ist der Jackpot so groß wie nie zuvor: Ein Rekord-Preisgeld von 100.000 Euro wartet auf die besten Ideen zur Rettung unserer Artenvielfalt! Egal ob Landwirt, Schule, Verein oder Hobbyforscher, hier kann jeder mitmachen. Einreichschluss ist der 28. Juni 2026. Werde auch du zum Naturschutz-Champion wie Martina und Mario.