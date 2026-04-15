Liebesbetrug im TV: Deutsche wollte bei Nockis-Star einziehen

Ein Liebesbetrug rund um den Kärntner Schlagerstar Gottfried Würcher wird am heutigen Mittwochabend, um 20.15 Uhr, auch in der Sendung "Fahndung Österreich" aufgegriffen.

Der Fall sorgte im November 2025 für Schlagzeilen: Eine Pensionistin stand plötzlich mit Sack und Pack vor dem Zuhause des bekannten Nockis-Sängers Gottfried Würcher. Wie berichtet, ist die 76-Jährige einem Betrüger auf den Leim gegangen. Fast zwei Jahre lang glaubte die Deutsche, mit dem Kärntner Schlagerstar zu schreiben. Letztendlich bat er sie um finanzielle Unterstützung. Sie schickte Gutscheincodes und zog schließlich sogar nach Kärnten. Vor Würchers Haustür erlebte sie dann eine bittere Überraschung.

Schlagerstar wusste von nichts

„Sie hat ihre Wohnung in Deutschland gekündigt und ihren gesamten Hausrat mit einem Speditionsunternehmen nach Kärnten verfrachtet“, berichtete Würcher damals in den sozialen Medien. „Meine Lebensgefährtin und ich haben ihr erstmal einen Kaffee gemacht und parallel die Polizei alarmiert.“ Der Frau entstand durch den Betrug ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Liebesbetrug wird Thema bei „Fahndung Österreich“

Der Fall wird am heutigen Mittwochabend auch in der Sendung „Fahndung Österreich“ aufgefriffen. Der gebürtige Villacher Alfred Aichholzer stellt dabei Gottfried Wücher dar. Das 76-jährige Betrugsopfer wird von der deutschen Schauspielerin Nora Bollmann gespielt. Zuschauer sind angehalten, Hinweise zu dem Fall zu geben. Zu sehen ist der Fall ab 20.15 Uhr auf Servus TV.