Flammen in Nebengebäude – Bewohner griffen zum Gartenschlauch

Die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt und St. Margarethen ob Töllerberg wurden am Mittwoch zum Einsatz alarmiert. In einem Nebengebäude ist ein Brand ausgebrochen.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochvormittag eine Küchenzeile in einem Nebengebäude im Bezirk Völkermarkt in Brand geraten. „Die Hausbewohner entdeckten das Feuer und versuchten es mit einem Gartenschlauch zu löschen“, heißt es vonseiten der Polizei. Indes rückten die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt und St. Margarethen ob Töllerberg zum Einsatz aus. Dank des raschen Eingreifens konnte eine Ausbreitung verhindert und die Flammen rasch gelöscht werden.