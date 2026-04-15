Innovation trifft Tradition: Kärntner Orthopädie-Pionier geht neue Wege

Kärnten zeigt Mut zum Außergewöhnlichen. Dass Orthopädie und modernes Marketing Hand in Hand gehen können, beweist Ferdinand Ranacher derzeit mit einer besonderen Aktion.

Wer die Filialen von Ferdinand Ranacher Orthopädie betritt, spürt sofort: Hier trifft langjährige Erfahrung auf den Mut, Dinge anders zu machen. Aktueller Anlass für das rege Interesse ist die Einführung der neuen Aktiv Einlagen, kombiniert mit einem Gewinnspiel, das man in dieser Branche selten sieht: Verlost wird eine hochwertige Rolex Oyster Perpetual. Wer also seine Füße verwöhnt, hat jetzt die Chance auf den ultimativen Luxus am Arm.

Der Mut zum Neuen

Dass Ferdinand Ranacher neue Wege geht, ist für Kenner des Betriebs keine Überraschung. Bereits vor über 30 Jahren bewies der Unternehmer Weitblick, als er mit den damals revolutionären Soft Einlagen den Markt veränderte. „Unsere Kundinnen und Kunden beugen Fuß-, Knie- und Rückenschmerzen aktiv vor. Die Einlagen reduzieren Verspannungen im Nackenbereich und bieten im Job, im Alltag und beim Sport den Halt, den jeder verdient,“ ist Ranacher überzeugt.

©Ranacher Zwei Kunden haben die Aktiv Einlagen bei Ranacher Wolfsberg schon sehr früh ergattert. Mitarbeiterin Hanifa H. stand den Beiden mit einer TOP-Beratung zur Seite.

7. Mai 2026 wird ausgelost

Die aktuelle Aktion rund um die Aktiv Einlagen reiht sich in diese Historie von Mut und Innovationskraft ein. Wer sich im Aktionszeitraum für ein Paar der neuen Einlagen entscheidet, sichert sich nicht nur einen gesunden Gang, sondern auch ein Ticket für die wohl exklusivste Verlosung des Landes. Und das Beste: Die Einlagen gibt es aktuell zum Aktionspreis von 55 Euro statt 95 Euro. Ferdinand Ranacher: „Es geht darum, Aufmerksamkeit für ein Thema zu schaffen, das oft vernachlässigt wird: die Fußgesundheit. Durch die Kombination aus hochwertiger Handwerkskunst und einem attraktiven Aktionspreis setzten wir neue Impulse,“ ist der Unternehmer stolz. Am 7. Mai 2026 wird dann unter notarieller Aufsicht der Gewinner ermittelt.

Partner für Gesundheit und Medizin

Trotz der modernen Kampagne bleibt der Fokus des Unternehmens glasklar: Innovative Orthopädieprodukte und hochwertige Pflegeausstattungen. Für Ärzte und Partner im Gesundheitswesen ist Ranacher seit Jahrzehnten ein Garant für fachliche Präzision. Fernab von klassischen Klischees zielt die neue Kampagne darauf ab, medizinische Vorsorge modern zu interpretieren und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Wie jede mutige Entscheidung löst auch diese Aktion Gespräche aus. Während Kunden die frische Herangehensweise eines Kärntner Traditionsbetriebs feiern, gibt es vereinzelt auch kritische Fragen zum Kontrast zwischen Medizin und Lifestyle. Ferdinand Ranacher sieht dies als Zeichen einer lebendigen Unternehmenskultur: „Wer sich bewegt und Innovationen vorantreibt, setzt Impulse für den gesamten Standort Kärnten. Wir versuchen immer wieder neue Wege zu gehen und das spüren auch unsere Kunden“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 17:45 Uhr aktualisiert