Bis zu 20 Grad: In Kärnten wird es frühlingshaft mild

Am Donnerstag erwartet Kärnten ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen klettern vielerorts auf milde 20 Grad.

In Kärnten setzt sich am Donnerstag verbreitet die Sonne durch.

In Kärnten setzt sich am Donnerstag verbreitet die Sonne durch.

Zunächst setzt sich am Donnerstag verbreitet die Sonne durch. Die Temperaturen steigen deutlich an und erreichen Höchstwerte um 20 Grad. „Mit dem Sonnenschein bilden sich ausgehend von den Bergen wieder zahlreiche Quellwolken. Diese bringen jedoch nur ein paar lokale Regenschauer“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Abseits der Berge bleibt es aber weitgehend trocken.

Ungewöhnlich mild

Auch am drauffolgenden Freitag scheint in Kärnten häufig die Sonne. „Mit Höchstwerten knapp über 20 Grad ist es für die Jahreszeit um mehr als 5 Grad zu warm“, stellen die Fachleute abschließend fest.

©Günther Mallweger Bis zu 20 Grad erwarten uns in den kommenden Tagen.