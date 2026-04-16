„Heidelbeerhugo“ brachte Feldkirchner Publikum zum Lachen

Auch heuer lud die Sparkasse Feldkirchen und Team s Versicherung wieder zum unterhaltsamen Kabarettabend in den Stadtsaal. 750 begeisterte Kunden verfolgten das Programm des Ausnahmekünstlers „Heidelbeerhugo“ alias Michael Bauer.

Berühmt wurde Michael Bauer über das Internet. Als „Heidelbeerhugo“ postet er seit einigen Jahren witzige Stories auf diversen Social-Media-Seiten. Inzwischen startete er auch eine Bühnenkarriere. Am Dienstag begeisterte er mit seinem Programm „Was frag ich auch so blöd?“ auch das Publikum im Stadtsaal Feldkirchen. 5 Minuten war für euch mit dabei.

©Sparkasse Feldkirchen Kabarettabend der Sparkasse Feldkirchen

Kabarett mit Michael Bauer

Bei ausverkauftem Haus erlebten die Gäste pointierten Humor, treffsichere Alltagsbeobachtungen und spürbare Bühnenpräsenz. „Veranstaltungen wie dieser Kabarettabend schaffen wertvolle Begegnungen, stärken das Miteinander und unterstreichen unsere enge Verbundenheit mit der Region“, betonen die Vorstandsdirektoren der Sparkasse Feldkirchen, Gerhard Greimer und Udo Bergner. Im Anschluss an den Kabarettabend wurden die begeisterten Kunden zu einem Imbiss geladen, bei dem der Abend in geselliger Atmosphäre ausklang.