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/ ©Sparkasse Feldkirchen
Ein Bild auf 5min.at zeigt Kabarettist „Heidelbeerhugo“.
Heidelbeerhugo alias Michael Bauer sorgte im Stadtsaal Feldkirchen für Lachtränen.
Feldkirchen
16/04/2026
Kabarettabend
#goodnews

„Heidelbeerhugo“ brachte Feldkirchner Publikum zum Lachen

Auch heuer lud die Sparkasse Feldkirchen und Team s Versicherung wieder zum unterhaltsamen Kabarettabend in den Stadtsaal. 750 begeisterte Kunden verfolgten das Programm des Ausnahmekünstlers „Heidelbeerhugo“ alias Michael Bauer.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)

Berühmt wurde Michael Bauer über das Internet. Als „Heidelbeerhugo“ postet er seit einigen Jahren witzige Stories auf diversen Social-Media-Seiten. Inzwischen startete er auch eine Bühnenkarriere. Am Dienstag begeisterte er mit seinem Programm „Was frag ich auch so blöd?“ auch das Publikum im Stadtsaal Feldkirchen. 5 Minuten war für euch mit dabei.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Veranstalter des Sparkasse-Kundenabends mit Künstler Heidelbeerhugo.
©Sparkasse Feldkirchen
Kabarettabend der Sparkasse Feldkirchen

Kabarett mit Michael Bauer 

Bei ausverkauftem Haus erlebten die Gäste pointierten Humor, treffsichere Alltagsbeobachtungen und spürbare Bühnenpräsenz. „Veranstaltungen wie dieser Kabarettabend schaffen wertvolle Begegnungen, stärken das Miteinander und unterstreichen unsere enge Verbundenheit mit der Region“, betonen die Vorstandsdirektoren der Sparkasse Feldkirchen, Gerhard Greimer und Udo Bergner. Im Anschluss an den Kabarettabend wurden die begeisterten Kunden zu einem Imbiss geladen, bei dem der Abend in geselliger Atmosphäre ausklang.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Künstler Heidelbeerhugo alias Michael Bauer.
©Egon Rutter |
Eindrücke des Kabarettabends mit „Heidelbeerhugo“ in Feldkirchen.
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