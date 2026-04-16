Schock-Diagnose: Junger Kärntner Familienvater (29) kämpft ums Überleben

Vom Alltag zum Ausnahmezustand: Die Diagnose Krebs veränderte das Leben einer Kärntner Familie mit einem Schlag. Nun stehen sie nicht nur vor emotionalen, sondern auch vor finanziellen Herausforderungen.

Vor wenigen Wochen war bei einer Kärntner Familie noch alles normal. Sie genossen ihre Familienzeit, schmiedeten Pläne für die Zukunft – und ein zweites Kind war bereits unterwegs. Doch dann kam die Diagnose, die alles verändert hat: Der 29-jähriger Familienvater kämpft plötzlich gegen Krebs.

Auf Operation folgt schlimme Diagnose

Zunächst bemerkte Joshua nur eine vermeintlich harmlose Schwellung und ging zum Urologen, um diese abklären zu lassen. Doch von dort wurde er direkt ins Krankenhaus überwiesen und er musste noch am selben Tag operiert werden. „Tage des Wartens folgten. Tage voller Angst, Ungewissheit und Hoffnung, dass alles gut ausgehen würde“, schildert die Familie die furchtbare Zeit danach. Und dann kam statt einer Entwarnung mit der Diagnose der nächste Schlag: Hodenkrebs, der bereits in die Lunge und Schleimhäute gestreut hat.

Schwangere Frau plötzlich allein

Seitdem ist alles anders und der Familienalltag wurde zum Kampf. Innerhalb weniger Tage musste Joshua mit der Chemotherapie starten. „Ein harter Weg, der gerade erst angefangen hat und noch lange nicht vorbei ist“, so die Familie. Während Joshua im Krankenhaus gegen den Krebs kämpft, kämpft seine schwangere Frau zu Hause. Sie muss nun gerade in so einer herausfordernden Zeit und bei all der Angst um ihren Mann alles alleine stemmen, die Schwangerschaft und die Betreuung ihrer kleinen Tochter. Der Alltag ist plötzlich ein anderer: geprägt von Sorgen, Unsicherheit und der Frage, wie es weitergehen soll.

„Jeder Beitrag kann helfen“

Neben der emotionalen Belastung kommen auch finanzielle Sorgen dazu. Darum wurde für die Kärntner Familie ein Spendenaufruf gestartet: „Jeder Beitrag kann helfen, ihnen in dieser dunklen Zeit ein Stück Halt zu geben – ein kleines bisschen Sicherheit, ein wenig Hoffnung“, heißt es in dem Aufruf.

So kannst du Joshua und seiner Familie helfen: Wenn auch du Joshua und seine Familie unterstützen möchtest, kannst du das über ihren Spendenaufruf auf GoFundMe tun.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 09:04 Uhr aktualisiert