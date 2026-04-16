„Jubiläumsgackern“ geht mit neuem Partner über die Bühne

Das „Gackern“ in St. Andrä im Lavanttal geht heuer in seine 25. Runde und zählt längst zu den größten Sommer-Events in Kärnten. Von 7. bis 16. August verwandelt sich die Loretowiese wieder in eine riesige Festzone. Jahr für Jahr kommen rund 70.000 Besucher.

Alles rund ums Geflügel

Was einmal klein begonnen hat, ist heute ein Fixpunkt im Kärntner Veranstaltungskalender. Beim „Gackern“ dreht sich alles um Geflügel. Angeboten werden rund 35 verschiedene Hendl-Gerichte aus dem In- und Ausland. Dazu gibt es täglich Live-Musik und ein klassisches Open-Air-Feeling mit Blick auf die Basilika Maria Loreto.

Hirt wird Partner

Zum 25-Jahr-Jubiläum gibt es auch eine Neuerung: Die Privatbrauerei Hirt steigt als Partner ein. Damit soll das Angebot vor allem im Getränkebereich erweitert werden. „Als familiengeführte Privatbrauerei mit tiefen Wurzeln in Kärnten liegt uns die Förderung regionaler Events besonders am Herzen. Gemeinsam mit dem Gackern-Festival feiern wir Tradition, Gemeinschaft und Freude am Leben“, freut sich Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt, über die Kooperation.

©Thomas Hude Marlies Heinricher Woltran, Niki Riegler, Karl Feichtinger und Daniel Steiner freuen sich schon aufs Jubiläumsgackern.

25 Jahre gelebte Gastfreundschaft

Und auch seitens der Organisatoren ist die Freude groß. Karl Feichtinger, Obmann des Gackernvereins und Geschäftsführer der WECH Geflügel GmbH, betont: „25 Jahre Gackern stehen für 25 Jahre gelebte Gastfreundschaft, Regionalität und Leidenschaft. Mit der Privatbrauerei Hirt haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Werte teilt und dieses besondere Jubiläum mit uns auf genussvolle Weise mitträgt.“ Ein für viele wohl wichtiger Punkt: Der Eintritt bleibt weiterhin frei.