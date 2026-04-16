Friseur und Perückenmacher insolvent: 12 Mitarbeiter betroffen

Ein Friseur- und Handelsunternehmen mit Standorten in Spittal und Linz ist insolvent. Als Gründe werden Verluste sowie steigende Personalkosten angegeben.

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am 16. April bekannt gaben, wurde über das Vermögen der W.U.SCH GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Betrieben wurden zwei Friseur- und Perückenmacherläden sowie Handel mit Waren aller Art. Die Standorte des Betriebs befinden sich in Spittal an der Drau (Kärnten) und in Linz (Oberösterreich). Von der Insolvenz sind acht Mitarbeiter in Kärnten und vier in Oberösterreich betroffen.

Verluste und hohe Kosten

Die Passiva belaufen sich auf 140.700 Euro, demgegenüber stehen Aktiva in der Höhe von 26.000 Euro. Zu den Ursachen der Insolvenz erklären die Schuldner laut KSV 1870: „Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und erwirtschaftete von Beginn an geringe Verluste, die durch Restrukturierungsmaßnahmen behebbar gewesen wären. Hinzu kamen aber noch steigende Personal- und Materialkosten.“

26 Gläubiger betroffen

Forderungen können ab sofort und bis 18. Mai 2026 über den KSV 1870 oder den AKV angemeldet werden. Insgesamt sind 26 Gläubiger betroffen. Als Insolvenzverwalter fungiert Franz-Xaver Moser aus Klagenfurt.