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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber.
Der Hubschrauber holte den Verletzten vom Unfallort.
Klagenfurt-Land
16/04/2026
S37

Reanimation auf der Straße: LKW-Fahrer krachte gegen Leitschiene

Kurz vor Klagenfurt ereignete sich am Donnerstag in der Früh ein schlimmer Unfall: Ein LKW-Fahrer krachte gegen eine Leitschiene und musste reanimiert werden.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Am Donnerstag (16. April) in der Früh krachte es bei Maria Saal gewaltig. Ein LKW ist gegen 7 Uhr auf der S37 gegen eine Leitschiene geprallt. Wie Polizeipressesprecher Werner Pucher auf Anfrage von 5 Minuten erklärte, war der Grund, warum der Mann von der Straße abgekommen war, ein medinischer Notfall. „Er musste vor Ort reanimiert werden, laut ersten Auskünften der Notärzte war die Reanimation erfolgreich“, so Pucher weiter. Der LKW-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die S37 war im Unfallbereich bis zum Abtransport des Verletzten gesperrt, kurz vor acht Uhr konnte sie wieder freigegeben werden.

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