Reanimation auf der Straße: LKW-Fahrer krachte gegen Leitschiene

Am Donnerstag (16. April) in der Früh krachte es bei Maria Saal gewaltig. Ein LKW ist gegen 7 Uhr auf der S37 gegen eine Leitschiene geprallt. Wie Polizeipressesprecher Werner Pucher auf Anfrage von 5 Minuten erklärte, war der Grund, warum der Mann von der Straße abgekommen war, ein medinischer Notfall. „Er musste vor Ort reanimiert werden, laut ersten Auskünften der Notärzte war die Reanimation erfolgreich“, so Pucher weiter. Der LKW-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die S37 war im Unfallbereich bis zum Abtransport des Verletzten gesperrt, kurz vor acht Uhr konnte sie wieder freigegeben werden.