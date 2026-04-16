Melissa Naschenweng bekommt Doppelgängerin: „Ich war sprachlos“

Vom Lesachtal ins Wachsfigurenkabinett: Melissa Naschenweng wird bald als Figur bei Madame Tussauds Wien zu sehen sein. "Das ist für mich eine riesige Ehre", erklärt der Schlagerstart gerührt.

Für viele ist es wie ein Ritterschlag – jetzt hat es auch die Kärntner Alpenbarbie geschafft: Melissa Naschenweng bekommt ihre eigene Wachsfigur im Madame Tussauds Wien. Die Enthüllung soll im Sommer im Wiener Prater stattfinden.

Vom Lesachtal ins Wachsfigurenkabinett

Für die 35-jährige Sängerin ist das eine besondere Auszeichnung. Bekannt wurde sie mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“ oder „Traktorführerschein“ – jetzt wird sie selbst zur Attraktion. Bei der Herstellung wurde nichts dem Zufall überlassen: In einer aufwendigen Vermessung Mitte Oktober 2025 wurde genau hingeschaut: „Vom perfekten Hautton bis hin zur exakten Haar- und Augenfarbe als auch der richtigen Körpergröße – kein Detail wurde ausgelassen, um die Figur so lebensecht wie möglich darzustellen“, so Madame Tussauds Wien in einer Presseaussendung.

©Madame Tussauds Wien

„Das ist für mich eine riesige Ehre“

Wann genau das fertige Ebenbild zu sehen sein wird, ist noch nicht ganz klar. Auch welches Outfit die Alpenbarbie-Wachsfigur tragen wird und welche Pose sie einnimmt, ist noch ein Geheimnis. Die große Enthüllung ist für Juni geplant, Naschenweng will auch persönlich dabei sein. Wie sie erklärt, fühlte sie sich von der Anfrage des Wachsfigurenkabinetts sehr geehrt: „Als ich die Nachricht bekommen habe, war ich ehrlich gesagt erst einmal sprachlos. Damit rechnet man ja nicht – dass ausgerechnet ich, die Melissa aus dem Lesachtal, eines Tages bei Madame Tussauds verewigt werde. Das ist für mich eine riesige Ehre und wahrscheinlich die schönste Auszeichnung, die ich je erhalten habe.“ Weiters bedankt sie sich bei allen, die ihr ihren Weg ermöglicht haben.