Cup feiert Premiere: Trailrunning-Serie quer durch Kärnten startet

Drei Rennen, ein Cup: Die Trailrunning-Events am Wörthersee, am Weißensee und in den Karawanken wachsen heuer erstmals zu einer gemeinsamen Serie zusammen.

Erstmals wird heuer der Trail Cup Kärnten ausgetragen. Das neue Format vereint mehrere Lauf-Events im südlichsten Bundesland Österreichs und sorgt für sportliche Abwechslung. Dahinter steht ein starkes Netzwerk aus Vereinen, darunter die Naturfreunde Klagenfurt, der LC Suetschach sowie die Veranstalter der Ungetüm-Trail Serie. Der Auftakt findet im Rahmen des Wörthersee-Traiö-Festivals am 9. Mai 2026 in Pörtschach am Wörthersee statt.

Für Einsteiger und ambitionierte Trailrunner

Das Angebot richtet sich dabei bewusst an eine breite Zielgruppe: „Wir wollen die Menschen motivieren, neue Wege zu entdecken – im wahrsten Sinne des Wortes. Kärnten bietet dafür perfekte Voraussetzungen: kompakte Regionen, beeindruckende Natur und ein vielseitiges Streckenangebot“, so Benjamin Hell von den Naturfreunden Klagenfurt. Weiter geht die Serie am 14. Juni 2026 mit dem „Weißensee Ungetüm“. Den krönenden Abschluss bildet der 30 Kilometer lange Karawankenlöwe am 5. September 2026. Abschließend erhalten alle Teilnehmer des Cups den begehrter Finisher-Patch.