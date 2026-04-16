So will Kärnten bis 2031 rund 125 Millionen Euro einsparen

Das Land Kärnten setzt weiter auf Einsparungen: Statt 15 Abteilungen soll es künftig nur mehr zehn geben. Zudem werden bis 2031 in Summe 300 Stellen gestrichen. Auch das Förderwesen und Digitalisierung werden neu aufgestellt.

Die Reformschritte wurden am Donnerstag von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) präsentiert. Es handelt sich um die Ergebnisse der Reformgruppe „Arbeitsstruktur“.

©LPD Kärnten/Just Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landeshauptmann Daniel Fellner (v.l.)

Land spart 300 Planstellen

Aus 15 Abteilungen samt vieler Unterabteilungen sowie Sachgebieten solle künftig eine Landesamtsdirektion mit zehn Abteilungen werden. Konkret heiße das, so Fellner, „dass 300 Planstellen mit jährlichen Kosten von rund 125 Millionen Euro bis 2031 eingespart werden können, ohne, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihre Jobs fürchten müssen.“ Stattdessen soll die Serviceorientiertheit für die Bürger weiter ausgebaut werden. „Wir vereinfachen nach innen, aber auch nach außen“, erläutert Gruber. So wird etwa das gesamte Förderwesen neu aufgesetzt. Auch die Möglichkeiten der Digitalisierung sollen stärker genutzt werden. „Und wir haben uns auch klar vorgenommen, Gesetze abzuändern oder zu vereinfachen und somit eine Deregulierungs-Sammelnovelle vorzubereiten“, so Gruber.

Neue Abteilungsstruktur schon ab 1. Juli

Sämtliche Neustrukturierungen werden bereits mit 1. Juli 2026 umgesetzt. Fellner nannte als Beispiel jene der Abteilung 3. „Wir bündeln künftig Katastrophenschutz, Hochwasserschutz, Strahlenschutz und Wasserwirtschaft ebenso wie den Bereich Flüchtlingswesen und Integration […]. Gerade weil all diese Themen auch die Gemeinden unmittelbar betreffen, entstehen daraus wertvolle Synergien und eine deutlich stärkere, koordinierte Handlungsfähigkeit.“ Mehrere Umstrukturierungen stehen an: Die Abteilungen 12 und 13 fallen weg, Abteilung 15 wurde bereits in Abteilung 7 integriert. Auch Abteilung 4 ist nicht mehr eigenständig – ihre Aufgaben sind nun Teil von Abteilung 11 und 6, die künftig gemeinsam die neue Abteilung 1 bilden.

©LPD Kärnten/Just Die neue Abteilungsstruktur geht schon mit Juli in Umsetzung.

So sieht die Neustrukturierungen aus Abteilung 1 Gemeinwohl, Wohnen & Innovation

Abteilung 2 Finanzen und Landesimmobilien

Abt 3 Sicherheit und Gemeinden

Abt 4 Kunst, Kultur und Gleichstellung

Abt 5 Gesundheit und Pflege

Abt 6 Bildung und Kinderschutz

Abt 7 Wirtschaftsstandort

Abt 8 Umwelt, Naturschutz und Klimaschutzkoordination

Abt 9 Straßen und Brücken

Abt 10 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Ländlicher Raum

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 15:06 Uhr aktualisiert