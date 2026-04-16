Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz am Peršmanhof liegt nun die erste Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Kärnten vor: Die Identitätsfeststellung einer Teilnehmerin wurde für rechtswidrig erklärt.

Nach wie vor sorgt der Polizeieinsatz am Peršmanhof für Wirbel. So liegen auch dem Landesverwaltungsgericht Kärnten drei Maßnahmenbeschwerden vor, wie Armin Ragoßnig, Präsident des Kärntner Verwaltungsgerichts, auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt. In zumindest einem Fall ist inzwischen auch eine nicht rechtskräftige Entscheidung gefallen.

Gericht erklärte Identitätsfeststellung für rechtswidrig

Konkret geht es um eine Identitätsfeststellung durch die Polizei. Als Teilnehmende des internationalen antifaschistischen Bildungscamp auf dem Gelände des Peršmanhofes wurde die Frau nämlich im Zuge des Polizeieinsatzes dazu aufgefordert ihren Ausweis vorzuzeigen. Dieser Aufforderung kam sie natürlich nach. Im Nachhinein hielt sie die Kontrolle jedoch für unbegründet, legte deshalb ein Beschwerde gegen das Vorgehen der Polizei ein – und bekam Recht. Das Landesverwaltungsgericht erklärte die Identitätsfeststellungen für rechtswidrig.

GRÜNE fordern Konsequenzen

„Alles was vom Polizeieinsatz am Peršmanhof übrigbleibt, ist ein rechtswidriges und offensichtlich politisch motiviertes Vorgehen gegen junge Antifaschisten“, melden sich die Volksgruppensprecherin der Grünen, Olga Voglauer, und der Rechtsextremismussprecher der Grünen, Lukas Hammer, zu Wort und fordern abschließend personelle Konsequenzen sowie die Löschung sämtlicher persönlicher Daten.